تير شتيجن متفائل بشأن موعد عودته للملاعب

كشفت بعض التقارير الإسبانية، أن الألمانى تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة، متفائل بشأن موعد عودته من الإصابة إلى صفوف البارسا.

وكان تير شتيجن قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مواجهة فياريال، بعد أن سقط بشكل خاطئ على ركبته، من ارتقاء للإمساك بالكرة.

وأعلن برشلونة، في بيان رسمي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إكس"، إصابة شتيجن قائلاً: "يعاني مارك تير شتيجن من تمزق كامل في الوتر الرضفي للركبة اليمنى".

وكانت بعض التقارير قد خرجت بعد إصابة تير شتيجن وكشفت بأن مدة غيابه ستكون 8 أشهر على الأقل، ما يعني انتهاء موسمه مع برشلونة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مصادر قريبة من الحارس أكدت أن لديه اعتقادًا بأنه سيعود إلى المشاركة بالمباريات مع برشلونة هذا الموسم.

وأضافت أن تير شتيجن يعتقد في التوقعات الأكثر تفاؤلا بشأن حالته، والتي تعتمد على تجديد الأنسجة في مكان الإصابة بشكل جيد.

وأوضحت أنه إذا حدث هذا الأمر قد يعود شتيجن إلى المباريات بحلول نهاية أبريل أو مع بداية مايو.