ليلة دامية في لبنان| مئات الشهداء وأكثر من ألف مصاب.. القصة الكاملة فيديو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ليل الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية إلى 492، بينما بلغ عدد المصابين 1645، بينهم 35 طفلاً و58 سيدة، حيث أكدت القوات الإسرائيلية استهدافها لمواقع أسلحة تابعة لحزب الله، مدعية أن الحزب يخزن صواريخ وقذائف داخل منازل مدنية.

كما أوضح الجيش الإسرائيلي أنه سيعزز عملياته الجوية في الجنوب وشرقي لبنان، بعد استهداف أكثر من 300 موقع في المنطقة.

أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بأن الغارات الجوية على لبنان أدت إلى تدمير عشرات الآلاف من صواريخ حزب الله، مما يزيد من تعقيد وضع الجماعة المدعومة من إيران، وذكر جالانت في بيان له:

"اليوم يمثل ذروة المهمة، حيث تم إبطال قدرة حزب الله على استخدام ما بناه على مدار 20 عاماً منذ حرب لبنان الثانية".

وقدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن 50% من قدرات الحزب قد تضررت منذ بداية الصراع، مع تسجيل معظم الأضرار في اليومين الأخيرين، جاءت تلك الغارات الإسرائيلية عقب يوم متوتر شهد إطلاق حزب الله أكثر من 100 صاروخ نحو شمال إسرائيل، حيث سقط بعضها بالقرب من مدينة حيفا، مما دفع إسرائيل إلى تنفيذ مئات الغارات.

جاء الهجوم الصاروخي من الحزب بعد غارة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية يوم الجمعة، أسفرت عن مقتل قيادي عسكري وعدد من أعضاء الحزب، بالإضافة إلى عشرات المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال.