الرئيس التنفيذي لشركة تايمز للتطوير: استراتيجينا البدء فى الإنشاءات قبل البيع لنيل ثقة العميل

حققت شركة تايمز للتطوير العقارى انطلاقة قوية فى السوق العقاري بإستراتيجية تعتمد على إطلاق مجموعة من المشروعات المتميزة، وهما مشروعا ”Avelin Residence” و “Aster New Cairo”.

وقال المهندس أحمد السرجاني، الرئيس التنفيذي لشركة تايمز للتطوير، إن شركته تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 4 مليارات جنيه مع نهاية العام الجاري 2024، مشيرا إلى أن الشركة حققت مبيعات خلال النصف الأول من هذا العام، بقيمة 3 مليارات جنيه بمشروع Aster New Cairo بالإضافة إلي مبيعات تصل 4 مليارات جنيه بمشروع Avelin Residence و500 مليون جنيه بمشروع T.Hub ليصل إجمالي المبيعات إلى 5.5 مليار جنيه.

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة أن «تايمز» ضخت استثمارات بنحو 500 مليون جنيه في الإنشاءات بالمشروعات الثلاثة هذا العام، مؤكداً أن فلسفة الشركة تعتمد على البدء فى الإنشاءات قبل البيع، في اطار حرصنا علي كسب ثقة العميل والتأكيد على التزام الشركة البدء بتنفيذ المشروع قبل الشراء، بالإضافة إلي سداد كامل ثمن الأرض قبل الإنشاءات والطرح للبيع حفاظاً على مصداقية الشركة، وتلبية احتياجات العملاء، وتحقيق طموحاتهم ضمن رؤية الدولة.

وأكد السرجاني، أن مشروعات الشركة ستمثل نقلة حقيقية في القاهرة الجديدة من ناحية الإنشاءات والخدمات بالإضافة إلى المواقع المتميزة، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراضي تؤهلها للتوسع والتنوع في المشروعات التي تطرحها.

وعن بدايات الشركة، قال المهندس أحمد السرجاني، إن بداية الدخول في السوق العقاري كانت عام 2007 بمشروعات في مدينة الشيخ زايد بالتعاون مع عدد من الشركاء، قبل أن يؤسس شركة «تايمز» للتطوير.

واستحوذت تايمز على شركتين، هما «المطورون» والتي كانت تمتلك أرض علي مساحة 34 فدان، والثانية شركة «ماس» وتمتلك 26 فدان في التجمع الأول بجانب مدينة الرحاب، وتم دمجهما تحت إدارة شركة «تايمز للتطوير».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تايمز للتطوير، أن الشركة تطور مشروع Avelin Residence الذي يقع في أكثر المناطق تميزا بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة بجانب البوابة الرئيسية لمدينة الرحاب، بمساحة إجمالية 26 فدان.

وأضاف أن الشركة طرحت المرحلة الأولى من الجزء السكني في Avelin Residence، والذي شهد إقبال كبير من العملاء بسبب الموقع المتميز للمشروع، مشيراً إلى أنه تم بيع ما يقرب من 90% من المرحلة الأولى التي تمثل 25% تقريبا من إجمالي مساحة المشروع.

وتابع السرجاني أن «تايمز» بدأت في عمليات التنفيذ بالمشروع مع بداية العام الجاري، ومتوقع أن يحقق إجمالي مبيعات ما يقرب من 15 مليار جنيه.

وبالنسبة للشق التجاري أشار «السرجاني» إلي أن الشركة طرحت مشروع T.Hub وهو عبارة عن مشروع تجاري وإداري وطبي مصاحب للمشروع السكني في Avelin Residence، مقام على مساحة 10600 متر مربع، ويتكون من 4 مبانٍ منفصلة تتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق متكررة، بالإضافة إلى طابقين تحت الأرض، يضم وحدات إدارية وتجارية بمساحات متنوعة.

وكشف أن الشركة بدأت في الإنشاءات بمشروع T.Hub وطرحت المرحلة الأولي للبيع مع بداية العام الجاري، وتم بيعها بالكامل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تايمز للتطوير، إن أسعار الوحدات السكنية في المشروع تتراوح ما بين 68 إلي 70 ألف جنيه للمتر، متوقعاً أن ترتفع الأسعار مع نهاية العام الجاري، في حالة استقرار سعر الصرف.

وعن فلسفة الشركة في مشروعاتها.. قال أحمد السرجاني، إن الشركة تفضل شراء الأراضي والاحتفاظ بملكية المشروع بالكامل.

وتابع السرجاني أن الشركة تركز في الوقت الحالي على دورها كمطور عقاري فقط، مستبعداً إنشاء شركات مساندة، قائلا "هدفنا في الوقت الحالي التركيز على الاستثمار العقاري، ولا نرغب في تأسيس شركات تسويق أو تشطيبات أو مقاولات، فهذا سيبعدنا عن هدفنا الأساسي في الاستثمار، وفي المقابل نتعاقد مع شركات إدارة متعدة الجنسيات تدير المجمعات السكنية وتقديم خدمات ما بعد البيع".

وعن التحوط من المتغيرات التي تحدث في السوق.. قال الرئيس التنفيذي لشركة تايمز للتطوير "إن أهم ما يحمي المطور والعميل معًا، هو البدء في الإنشاءات، لذلك فلسفتنا كما ذكرت هو البدء في الإنشاءات قبل البيع، بالإضافة إلى عدم التسرع في بيع الوحدات الخاصة بالمشروع، وهو ما نقوم به في الشركة، حيث يتم وضع خطة بيعية للمشروعات تعتمد على كمية التدفقات المالية التي تحتاجها الشركة".

وأشار إلى أن تركيز الشركة حاليا على منطقة القاهرة الجديدة يرجع إلى موقعها المتميز، قائلا إنه في القريب العاجل ستتحول لوسط المدينة لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة والجامعات والقاهرة القديمة، وجميع الخدمات ويتمركز بها أكبر تجمع للشركات والمباني الإدارية والتجارية.

وفيما يتعلق بالمشروعات الساحلية، كشف السرجاني عن أن الشركة تبحث عن فرصة جيدة للاستثمار بالساحل الشمالي، قائلا "بالفعل نتفاوض علي أكثر من قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 100 إلي 150 فدان".

وأكد أن الاستثمار في الساحل الشمالي أصبح الحصان الذهبي في المبيعات والأرباح، خاصة مع الدور الذي قامت به الدولة في تطوير مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت محط أنظار المستثمرين في الخارج، وخاصة دول الخليج بالإضافة إلي الصفقة التي تعتبر الأهم التي أبرمتها الدولة كاستثمار مباشر في مدينة رأس الحكمة مع دولة الإمارات المتمثلة في شركة أبوظبي القابضة الإماراتية، والتي ستكون محطة جذب عالمية وتحقق هدف الدولة في ملف تصدير العقار.

وعن تمويل الشركة ومشروعاتها.. أكد أحمد السرجاني أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتي والمبيعات في مشروعاتها مستبعدً الحصول علي قروض بنكية في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة.

وعن حجم المبيعات للمصريين المقيمين في الخارج والأجانب.. قال السرجاني إن الشركة حققت مبيعات للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب، بنسبة تتراوح ما بين 20 إلي 25%، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مستقبلاً.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة عن مشاركة « تايمز» في معرض سيتي سكيب خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أهمية المعارض العقارية ومن ضمنها معرض سيتي سكيب كواحد من أكبر المعارض الدولية المتخصصة، حيث ينتظرها العملاء بسبب العروض التي يقدمها المطورون.

وحول التحديات التي تواجه القطاع العقاري.. قال السرجاني إن التحديات التي واجهتها الدولة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم وعدم استقرار سعر الدولار وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل مفاجئ وكبير، تسببت في تعثر شركات كثيرة، وهو أمر طبيعي في الأوقات الصعبة.

إلا أنه أكد الجهود الكبيرة التي تقدمها الحكومة لدعم القطاع، مؤكدًا أهمية توفير المزيد من المساعدة لمثل هذه الشركات، مشيراً إلى عدد من الإجراءات التي من الممكن أن تساعد الشركات بالفترة القادمة ومنها جدولة أقساط الأراضي، وتخفيض فائدة البنوك علي المطور، وتثبيت الفائدة خلال فترة بناء المشروع، بالإضافة إلي استمرار إلغاء طرح الأراضي بالدولار للمصريين، وقصر طرح الأراضي بالدولار فقط للأجانب.

وأشار السرجاني، إلي أن مجموعة الحوافز التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان منتصف العام الماضي، والتي وصفها بالتاريخية ساندت القطاع العقاري بنسبة كبيرة جدا.

وأكد أنه لولا هذه الحوافز لكان الأمر سيكون أكثر تعقيداً، مطالباً بتمديد هذه الحوافز لفترة طويلة لاستقرار السوق بشكل كامل.

وعن رؤية الشركة للاستثمار في الخارج.. أوضح أحمد السرجاني "أنه حال وجود فرصة استثمارية جيدة تمثل إضافة للشركة سنتمسك بها"، مشيرا إلى أن "السوق السعودي أصبح سوق جاذب في الفترة الأخيرة للاستثمار"، وكشف عن وجود عدد من عروض الشراكة مع شركات في السوق السعودي.

وتابع السرجاني أن توسع استثمارات المطورين المصريين بالخارج ستكون واجهة لخبراتهم، مؤكداً أن المطور المصري من أكثر المطورين العقاريين خبرة بالمنطقة.

ولفت إلى أن توسعاته بالخارج تخلق نوع من التعاون المشترك وتشجع المطور الخليجي علي التوسعات الاستثمارية في مصر، بذلك تصبح الفائدة مشتركة، وتساعد على تنشيط تصدير العقار المصري، ودخول المزيد من العملة الصعبة للبلاد والتي هي واحدة من أهم سبل دعم الاقتصاد المصري.