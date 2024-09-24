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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حفظ التحقيقات حول إنهاء طالب حياته ببولاق

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حفظ التحقيقات حول إنهاء طالب حياته بسبب سوء معاملة والدته وذلك بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة .

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور على جثة طالب في عقده الثاني مشنوق ومدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وعثر داخل ملابسه علي ورقة يؤكد فيها إقدامه على إنهاء حياته شنقا بسبب سوء معاملة والدته له، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أحد الأشخاص الإجراءات القانونية إشارة من غرفة عمليات النجدة العثور على جثة طالب القانونيه اللازمة النيابة العامة بجنوب الجيزة