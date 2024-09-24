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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الفيوم توجه بضرورة الالتزام بالكثافات بالمدارس|صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أجرت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الثلاثاء، جولة مرورية على عدد من المدارس بإدارة إطسا التعليمية، وتشيد بإنضباط وإنتظام العملية التعليمية بالمدارس.

حيث تابعت وكيل الوزارة، عدد من المدارس خلال الجولة الميدانية المفاجئة صباح اليوم، ومنها : مدرسة أبو صير دفنو للتعليم الأساسي- مدرسة الشهيد شعبان سامى الابتدائية - مدرسة الفتح الإعدادية بنين - مدرسة تطون الابتدائية. 

وشددت وكيل الوزارة خلال الجولة الميدانية بالمدارس على انضباط العملية التعليمية وإنتظام الدراسة، والالتزام بالكثافات المقررة.

كما ناقشت الدكتورة أماني قرني الطلاب داخل الفصول الدراسية، وقدمت لهم التهنئة ببدء العام الدراسي الجديد، 2025/2024م وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصى جهد لتحقيق النجاح والتفوق، وتحقيق رفعة وطننا الغالى كونهم جيل الغد وأمل مستقبل مصر الحبيبة.

أكدت وكيل الوزارة على ضرورة حضور طابور الصباح وتحية العلم والسلام الوطني، وتنمية روح الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا الطلاب.

وتفقدت وكيل الوزارة، الفصول الدراسية وغرف الأنشطة ودورات المياه وحنفيات مياه الشرب والتأكد من صلاحيتها ونظافتها، وكذلك تفقدت غرفة الزائرة الصحية، وما يتم تقديمه من خدمات صحية وطبية للطلاب، وطرق التعامل مع الحالات الطارئة حفاظا على صحة ابنائنا وتوفير بيئة صحية وتعليمية مناسبة لهم.

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