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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البحرية السنغالية تعثر على 30 جثة في قارب قبالة سواحل داكار

البوابة نيوز
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أعلن الجيش السنغالي أن قوات البحرية عثرت على قارب على بعد عشرات الكيلومترات من سواحل داكار وعلى متنه ثلاثون جثة على الأقل.
ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن الجيش السنغالي أن البحرية عثرت القارب مساء يوم الأحد الماضي وأنه "جرى إحصاء ثلاثين جثة حاليا".
وأشار الجيش السنغالي، في بيان له، إلى أن التحقيقات جارية لتحديد موقع انطلاق القارب ومحصلة الخسائر البشرية لهذه المأساة.
وأوضح البيان بأن البحرية السنغالية علمت في وقت مبكر من مساء يوم الأحد الماضي بجنوح قارب على بعد حوالي 70 كيلومترا قبالة داكار "على متنه عدة جثث هامدة"، وقامت بإرسال زورق دورية إلى المنطقة المشار إليها لسحب القارب إلى ميناء داكار؛ حيث وصل إلى الميناء وباشر الأطباء ورجال الإنقاذ ومسئولي الخدمات الصحية التعامل مع القارب.
وأوضح الجيش السنغالي أن عمليات "التعرف على المتوفين وتحديد هويتهم أصبحت صعبة للغاية نظرا لحالة التحلل المتقدم للجثث".
جدير بالذكر أن السنغال تعد واحدة من نقاط الانطلاق الرئيسية لآلاف الأفارقة الذين يسلكون الطريق الأطلسي المحفوف بالمخاطر منذ سنوات في محاولة الوصول إلى أوروبا عبر أرخبيل جزر الكناري الإسباني على متن قوارب محملة فوق طاقتها بالمهاجرين ومتهالكة في كثير من الأحيان.
 

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