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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41 ألفا و467 شهيدا، و95 ألفا و921 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت المصادر ذاتها - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الثلاثاء/ - أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا، وإصابة 43 آخرين.. مشيرة إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة