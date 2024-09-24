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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة يشيد بجهود مصر في تأهيل الترع ومعالجة المياه

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أشاد السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بجهود مصر الكبيرة وغير المسبوقة في مجالات تأهيل الترع والري الحديث، ومعالجة المياه، وتأهيل المنشآت المائية، والحماية من أخطار السيول، لتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سفير الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء لعدد من المشروعات بمحافظة البحيرة؛ إذ كان في استقباله الدكتورة جاكلين عزار ، محافظ البحيرة،وتفقدا توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشية الحرية والتي يمولها الاتحاد الأوروبي في المحافظة.

فيما استعرضت المحافظ،  ومسئولي المشروعات آلية العمل بالمحطة وتم اجراء نموذج محاكاة لكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة ، وثمنت محافظ البحيرة  العلاقات المصرية الأوروبية وكذلك الدعم الذي يقدمه  الاتحاد الأوروبي لمشروعات الصرف الصحي للحد من التلوث، وتوسع خدمات الصرف الصحي بمحافظة البحيرة، والمٌساهمة في رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي لقرى المحافظة.

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محافظة البحيرة سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة مصر