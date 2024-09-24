تحدث عنها وزير الصحة بأسوان.. ما هي بكتيريا الإيكولاي؟

عقب إصابة العشرات من سكان قريتين بمحافظة أسوان بـ«بكتيريا الإيكولاي» والتي تمثلت في الإصابة بأعراض النزلات المعوية، وانتشار العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الجدل حول هذا المرض، مؤكدا أن السبب الرئيسي للإصابة بالنزلات المعوية في أسوان هي عدوى بكتيرية قولونية.

وأوضح الوزير، أن أول ظهور لحالات النزلات المعوية بأسوان كانت في 16 سبتمبر الجاري، لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات التردد على المستشفيات بلغ 480 حالة.

وأكد الوزير أنه تم التأكد من سلامة مياه الشرب في جميع محطات المياه بأسوان من خلال أخذ عينات من عدد من المحطات لفحصها.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن بكتيريا الإيكولاي:

ما هي بكتيريا الإيكولاي؟

ايكولاي أو الإشريكية القولونية هي نوع من أنواع البكتيريا السالبة لصبغة الغرام المتواجدة بكثرة في أمعاء الإنسان بشكل طبيعي دون أن تسبب أي عوارض أو مشاكل صحية، إلا أنه إذا تحولت هذه الأنواع إلى سلالات تحمل جينات تمكنها من اختراق الخلايا أو تدميرها أو إفراز السموم داخل الجسم فإن المشاكل الصحية تبدأ بالظهور، ويمكن أن تغزو بكتيريا اي كولاي أماكن أخرى من الجسم فعلى سبيل المثال يمكن أن تسبب بكتيريا ايكولاي في المهبل التهاب المهبل البكتيري، ويمكن أن تصيب المسالك البولية أيضاً لتسبب التهابها، وتعد عدوى بكتيريا ايكولاي للحامل شائعة بسبب ضغط الرحم على المثانة وحبس البول فيها، مما يعطي فرصة لبكتيريا ايكولاي للتكاثر في المثانة والتسبب بالالتهاب.

الأمراض التي تسببها بكتيريا الإيكولاي

البكتيريا الإشريكية بشكل عام تعد سبباً مهماً لعدة أنواع من الأمراض مثل؛

التهاب المرارة.

تسمّم الدم.

التهاب البول.

التهاب غشاء السحايا عند الأطفال حديثي الولادة.

التهاب الرئة.

أعراض الإصابة بـ"بكتيريا الإيكولاي"

ارتفاع فى درجات الحرارة.

إسهال مفاجئ وشديد ويكون عادة مصحوبا بالدم.

قيء.

تعرق.

غثيان.

آلام فى البطن.

غازات فى الأمعاء .

إرهاق وتعب بشكل عام.

كيفية انتقال بكتيريا الإيكولاي

تنتقل بكتيريا الإيكولاي عن طريق شرب ماء ملوث، خاصة ماء الحنفية غير المعقم بالكلور في بعض الدول، أو شرب الماء من أماكن خاصة للماء غير معقمة مثل الآبار، والبحيرات، وبرك السباحة.

- تنتقل بكتيريا الإيكولاي عن طريق الأشخاص المسافرين إلى دول لا تهتم بنظافة وتعقيم الشراب والطعام.

- تنتقل بكتيريا الإيكولاي عن طريق تناول طعام ملوث، مثل الأطعمة غير المطهوة بشكل صحيح خاصة اللحوم، الحليب غير المبستر، العصائر، الخضروات النيئة أو الأجبان.

تنتقل بكتيريا الإيكولاي عن طريق الاتصال المباشر بالحيوانات قد ينقل البكتيريا في المزارع وغيرها.