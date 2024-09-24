البحوث الزراعية بالفيوم تتابع الحقول الإرشادية والمحاصيل الصيفية "صور"

قام الفريق الإرشادى البحثى بمحافظة الفيوم بمركز طامية، بتنفيذ أنشطة إرشادية فى نطاق المركز الإرشادى بقرية قصر رشوان حيث تم تنفيذ زيارة حقلية لمحصول الذرة الشامية والبرسيم الحجازى.

وجرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على إستفساراتهم من السادة الخبراء المشاركين فى الفريق.

وتشكل الفريق الإرشادى البحثى من: الدكتورة أماني حسن صيام معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتورة ولاء فتحي مصطفى معهد بحوث أمراض النباتات، والدكتوو جمال على أبو العلا معهد بحوث الإقتصاد الزراعي، والدكتور محمد حفني يونس معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية (منسق المحافظة)، والدكتور نصر شعبان نصر مدير الإدارة الزراعيه بطامية،والدكتور محمود صالح الإرشاد الزراعي بطامية.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعة، والدكتور ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، والدكتور محمود وهبة نائب رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، والدكتور عرفة بدرى رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن.

وجاء ذلك بالتنسيق مع الدكتور أسامة إبراهيم دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، والدكتور احمد ابراهيم مدير محطة البحوث الزراعية بالفيوم.

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