خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان بدأ مراحله الأولى وسيكون تصاعديا

قال مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن دولة الاحتلال تعتدي على لبنان من خلال جولات جوية، إذ بدأ العدوان الإسرائيلي مراحله الأولى هناك، والتي سوف تكون تصاعدية.

وأضاف «بالوكجي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ردود حزب الله غير كافية حتى الآن، ولكن متوقع أن تكون تصاعدية من خلال قصف الأهداف النوعية من حيفا إلى تل أبيب.

وتوقع الخبير العسكري والاستراتيجي، حدوث العديد من الجولات والتصعيد بالقصف الجوي والصاروخي، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يستهدف أماكن في مرتفعات السلسلة الشرقية في بعلبك والهرمل وجرود جبيل، والتي تعتبر مناطق استراتيجية وعسكرية بالنسبة لجيش الاحتلال، إذ تحتوي على مخازن ذخيرة وصواريخ لحزب الله.

وأوضح، أن الهجمات التي حدثت بالأمس كانت لأهداف عسكرية، ولكنها تسببت في إصابة ما يقرب 500 شخصا، وكان أغلبها من المدنيين، لافتا إلى أن قواعد الاشتباك لازالت مضبوطة، إذ إن حزب الله ودولة الاحتلال يتجنبان الحرب الشاملة، التي قد تصبح إقليمية.