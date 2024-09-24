جامعة الإسكندرية تعفي الطلاب الأوائل من المصروفات الدراسية

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى مستهل اجتماع مجلس الجامعة، عمداء الكليات والمعاهد بمناسبة بدء العام الدراسى يوم السبت القادم.

واستعرض تجهيزات واستعدادات الكليات في هذا الشأن ووجه رئيس الجامعة بضرورة استمرار العمل لضمان توفير بيئة تعليمية وخدمية متكاملة للطلاب تلبى احتياجاتهم الأكاديمية والخدمية المختلفة، وذلك من خلال المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الفعاليات والأنشطة الطلابية التي من شأنها توفير مناخ دراسي يسهم في تحقيق التفوق والنجاح وبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتشجيعهم أيضًا على المشاركة في المبادرات الجامعية التي سيتم اطلاقها في إطار مبادرة بداية لبناء الإنسان والتي تستمر لمدة 100 يوم، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، وتعزيز قدراتهم ليكونوا جزءًا فعالًا في المجتمع.

ووافق المجلس على إتخاذ إجراءات تأسيس 4 شركات باسم جامعة الإسكندرية وهي شركة جامعة الإسكندرية لخدمات الطاقة والمياه وريادة الأعمال، وشركة جامعة الإسكندرية للدراسات والاستشارات المالية والإدارية، وشركة جامعة الإسكندرية لمخرجات الأبحاث والدراسات والاستشارات الهندسية، وشركة جامعة الإسكندرية للخدمات الصحية، واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الانتهاء من إجراءات التنفيذ.

ووافق المجلس على بنود الملحق الخاص بإتفاقية التعاون بين كلية طب الأسنان والجمعية الملكية للجراحيين بأدنبرة بغرض تدريب الأطباء واعتماد الدرجات التخصصية لكلية طب الأسنان من متطلبات الزمالات التخصصية المختلفة، وعيادات الكلية كمركز تدريب أكلينيكي، وإجراء الامتحانات الخاصة بامتحان الزمالة الإلكترونية.

ووافق المجلس على إعفاء الطلاب الخمس الأوائل من كل شعبة (علوم- رياضة- أدبي) على مستوى محافظة الإسكندرية من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بجامعة الإسكندرية، مع استمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

ووافق المجلس على منح عدد (50) منحة بتخفيض 50% من قيمة الساعة المعتمدة لطلاب الدراسات العليا المستجدين المسجلين بالعام الدراسى 2025/2024 بكلية الزراعة بدرجة الماجستير المهني ودرجة الدبلومة المهنية في العيادة النباتية وتقنيات صحة النبات.

كما وافق المجلس على قيام جامعة الإسكندرية بكلية الطب، بتشكيل فريق طبي لعمل للقيام بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة غير السارية والقيام بمسح لمرض ارتفاع ضغط الدم ومرض البول السكري بين العاملين بالجامعة، ووضع جدول زمني بالإدارات والكليات والمعاهد المختلفة وتحديد منسق من كل جهة وتوفير مكان داخل كل منها لحضور الفريق الطبي والقيام بالكشف اللازم على العاملين، والتوجيه بما يلزم لعلاج والوقاية من المضاعفات، وذلك تنفيذًا لخطة التوعية الصحية للمبادرة الرئاسية "بداية"، الخاصة بالتنمية البشرية في عدد من المجالات ومنها المجال الصحي، وحرص الجامعة على صحة منتسبيها.

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية الطب جامعة الإسكندرية ومستشفى شرق المدينة التابع لوزارة الصحة، نظرًا لطلبها الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس لتقديم الخدمة الطبية بالمستشفى، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية- كلية الأعمال وكل من مصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، وإتفاقية التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية بكلية الهندسة وجامعة Penn state Harrisburg بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما وافق المجلس على ضم عضويات مجالس الكليات من الداخل والخارج لمدة عاميين جامعيين، كما تمت الموافقة على قبول الإهداءات المقدمة من جامعة فاروس عبارة عن أجهزة ومستلزمات طبية بقيمة مليون و670 ألف جنيه لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب.

ووافق المجلس على ترقية 18 عضو هيئة تدريس، و11 إلى وظيفة أستاذ و7 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 11 مدرس، ومنح 103 درجة دكتوراه، و 165 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.