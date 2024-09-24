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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الصحة اللبناني: 558 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي على المستشفيات

وزير الصحة اللبناني
وزير الصحة اللبناني
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قال الدكتور فراس الأبيض، وزير الصحة اللبناني، إن العدوان الإسرائيلي استهدف عددًا من المستشفيات منها مستشفى بنت جبيل، مشيرًا إلى أنه تم استشهاد 558 شهيدا و1835 مصابا جراء العداون الإسرائيلي على لبنان.

وأضاف "الأبيض" في كلمته خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه لا بد من توجيه التحية إلى المستشفيات التي كانت على قدر التعامل مع التطورات الراهنة في البلاد، موضحًا أن خطط الوزارة منعت ارتفاع أعداد ضحايا الضربات الإسرائيلية وتفاقم الإصابات.

وتابع وزير الصحة، أن الدولة ستقدم كل الدعم لقطاع الصحة الذي يقف في الصفوف الأوليى لمواجهة الهجوم الإسرائيلي.

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