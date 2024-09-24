كواليس 8 ساعات من مكافحة النيران لإخماد حريق مدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

الثلاثاء 24/سبتمبر/2024 - 01:40 م

جهود كبيرة بذلتها الإدارة العامة للحماية المدنية ورجال الإنقاذ من أجل إخماد حريق هائل شب داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وفور تصاعد ألسنة اللهب داخل مدينة الإنتاج هرعت عناصر الإطفاء والأجهزة المختصة في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده إلى العقارات المجاورة، وبعد مرور أكثر من 8 ساعات نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق مدينة الإنتاج الإعلامي وانتهت من عمليات التبريد بهدف منع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى

مواد سريعة الاشتعال واستديوهات خشبية

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن أسباب نشوب حريق داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتبين أن الحريق شب داخل مخزن أخشاب، وساعد علي انتشاره بسرعة كبيرة في أرجاء المكان، وجود مواد سريعة الاشتعال وجالونات تحتوي علي مواد قابلة للاشتعال، بجانب وجود بعض استديوهات التصوير المصنوعة من الأخشاب، والتي فاقمت وصعبت مهمة السيطرة على ألسنة اللهب لعدة ساعات

ماس كهربائي سبب الحريق

من جانبه كشف اللواء أحمد أبو الفضل، مدير قطاع الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي، تفاصيل نشوب حريق داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، موضحا أن الحريق التهم الحي الشعبي بالكامل علي مساحة 2 فدان، وتابع "أبو الفضل" أن إدارة الحماية المدنية بالجيزة دفعت ب20 سيارات إطفاء،كما أوضح أن التحقيقات الأولية تشير لحدوث ماس كهربائي نتج عنه إشتعال النيران في المبان الخشبية وأمتد لباقي أرجاء المكان.

الأدلة الجنائية تفحص موقع الحريق

وبعد الانتهاء من أعمال الإطفاء انتقل فريق من الأدلة الجنائية لموقع نشوب حريق بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، لمعاينة آثار الحادث وكشف الأسباب النهائية له، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وإعداد تقرير مفصل بالأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق

تفحم ديكور فيلم "الحب كله"

وفي السياق نفسه أعلن المخرج والمنتج شريف مندور عن تفاصيل جديدة تخص الحريق الذي نشب بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ونشر مندور فيديوهات من الحريق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها بقوله: "قدر الله وما شاء فعل، بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد "الحب كله" إخراج خالد الحجر، وبعد فرش ديكور الشقق والحارة قام حريق حالا بالقضاء على الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، الحمد لله".