بالفيديو.. "العمل": حريصون على تأهيل العمالة المصرية وتلبية احتياجات السوق بالداخل والخارج

قالت المهندسة ياسمين ممدوح، مدير عام متابعة التدريب المهني في وزارة العمل، إن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة التدريب المهني في الوقت الراهن التي تتكون من 82 مركز تدريب مهني على مستوى مصر منهم 38 مركز تدريب في 25 محافظة، إلى جانب 34 وحدة تدريب متنقلة وهي عبارة سيارة أو ورشة تدريبية يجرها جرار وتتنقل بين القرى الأكثر احتياجا والمستهدفة في مبادرة «حياة كريمة»، كما أن هناك 10 وحدات تدريبية ثابتة.

وأضافت "ياسمين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن وزارة العمل تدرب القرى على 49 مهنة حرفية مختلفة، مشيرة إلى أن التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء من أشهر المهن التي تتضمنها الوحدات التدريبية، إذ إنّها تعتبر أكثر المهن المطلوبة في سوق العمل سواء الداخلي أو الخارجي، معلقة: «دورنا يكمن في تأهيل العمالة المصرية وتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج».

وتابعت، أن تطوير المنظومة يقوم على محاور عدة، أهمها تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب المهني وتطوير التجهيزات، فضلا عن رفع كفاءة المتدربين وإعداد المناهج التدريبية ومراعاة مواكبتها للتقدم التكنولوجي.

وأردفت، مدير عام متابعة التدريب المهني في وزارة العمل، أن المنظومة تجري مشاورات مع القطاع الخاص المتمثل اتحاد الصناعات الذي يمثل سوق العمل الخاص وأصحاب الأعمال.