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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الفيوم: التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يعود بالنفع على المواطن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والوقوف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وبحث سبل التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الفيومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد.

يأتي اللقاء استكمالاً لسلسلة اللقاءات الفردية والجماعية التي يعقدها محافظ الفيوم، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ممثلي الشعب، لمتابعة تنفيذ الطلبات المقدمة منهم والتي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، وبحث عدداً من الملفات التنموية المهمة، والمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.

واستمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، وكذا المقترحات والمشكلات المتعلقة بقطاعات المرافق والخدمات، وأكد المحافظ على أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والشعبية، لحل مشكلات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد "الأنصاري"، على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية، للمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم، والتكامل الدائم لتحسين سبل الحياة والارتقاء بمراكز ومدن المحافظة، مشيداً بدورهم الفعال في التواصل مع المواطنين، للتعرف على مشكلاتهم ووضع حلول عاجلة لها، فضلاً عن التعاون المثمر مع أجهزة المحافظة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي في المقام الأول.

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سلسلة لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ محافظة الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اعضاء مجلسي النواب والشيوخ يبحثان مطالب المواطنين تعاون مثمر يعود بالنفع على المواطن