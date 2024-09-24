بعد تفشي بكتيريا إيكولاي في أسوان.. تعرف على الأعراض والأمراض التي تسببها| فيديو

تلقت وزارة الصحة في 11 سبتمبر الماضي، بلاغات متزايدة عن حالات نزلات معوية تشمل غثيانًا وقيئًا وإسهالًا في قرى بأسوان، وكلفت الوزارة فريقًا مركزيًا من قطاع الطب الوقائي بزيارة المستشفيات الجامعية ومستشفيات المسلة والصداقة ودراو المركزي للتحقق من الوضع.

وأعلن وزير الصحة، أن السبب هي بكتيريا الإشريكية القولونية، المعروفة بـ"إيكولاي"، من أنواع البكتيريا السالبة لصبغة الجرام وهي تتواجد بشكل طبيعي في أمعاء الإنسان دون أن تسبب أي مشكلات صحية، لكن عندما تتحور هذه البكتيريا إلى سلالات تمتلك جينات تمنحها القدرة على اختراق الخلايا أو إتلافها أو إفراز السموم، تبدأ المشكلات الصحية في الظهور.

كما انها تسبب عدة أنواع من الامراض، من بينها : التهاب المرارة، تسمم الدم، التهاب البول، التهاب غشاء السحايا عند الأطفال حديثي الولادة، والتهاب الرئة.

وتتمثل أعراض بكتيريا إيكولاي في: إسهال مفاجئ وشديد ويكون عادة مصحوبا بالدم، قيء، غثيان، تعرق، ارتفاع في درجة الحرارة، تعب وإرهاق، آلام في البطن، وغازات في الأمعاء.