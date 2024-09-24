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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، حيث أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لمواطنة بناحية الشهداء مراعاة لظروف نجلها الصحية لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم .

كما أحال المحافظ شكوتين إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام للفحص والعرض ،أحدهما لمواطن بناحية قويسنا يتضرر من تعنت بعض موظفى الوحدة المحلية حياله ، ومواطن أخر بناحية حى غرب شبين الكوم يتظلم من تحرير محضر مخالفة لمنزله مع مغالاة الرسوم من قبل الحى.

وخلال اللقاء وافق المحافظ على طلب مواطنة من ناحية كفر طنبدى تلتمس نقل نجلتها إلى المدرسة الفكرية بشبين الكوم وذلك لظروفها الصحية الصعبة ولاستصدار بطاقة صحية تساعدها على صرف العلاج.

كما أستمع المحافظ الى طلب أهالى البر الشرقى بناحية الحامول مركز منوف يلتمسون تسريع اجراءات إقامة محطة رفع صرف الصحي لخدمة الأهالى بالقرية.

وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإدارج المحطة فى الخطة القادمة ، كما وجه محافظ المنوفية إدارة المجالس باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك ري بالبر الشرقى بالحامول لإقامة مدرسة تعليم أساسى للحد من كثافة الفصول.

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اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية حى غرب شبين الكوم قويسنا محافظ المنوفية