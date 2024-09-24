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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تجديد تكليف الدكتور حسام عبدالرحيم منسقا عاما للأنشطة الطلابية بجامعة المنيا

د. حسام عبد الرحيم
د. حسام عبد الرحيم
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أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قراراً بتجديد تكليف الدكتور حسام محمد عبد الرحيم، الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم، منسقاً عاماً للأنشطة الطلابية بجامعة المنيا للعام الجامعي 2024/2025.

وقدم الدكتور فرحات التهنئة للدكتور حسام عبد الرحيم، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه، وتحقيق رؤية ورسالة إدارة الجامعة وما تصبوا إليه تجاه أبنائها.

وأكد رئيس الجامعة إلى أهمية اندماج الطلاب في الحياة الجامعية واستثمارها، من خلال دعوة الطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة، لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم واكتشاف المواهب والقيادات الطلابية.

وطالب بتنفيذ خطة متميزة هذا العام للنشاط الطلابي تهدف إلى رفع وعي الطلاب الثقافي والاجتماعي وما يهدد الأمن القومي، وتنمية شخصيتهم بما ينعكس على تنمية المجتمع وإعلاء قيم الولاء والانتماء وقبول الآخر، مؤكدًا ضرورة استمرار التعاون المثمر بين منسقي الأنشطة بالكليات ومكاتب رعاية الطلاب.

الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا رئيس جامعة المنيا كلية دار العلوم مكاتب رعاية الطلاب د حسام عبد الرحيم