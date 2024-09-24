عامل يقتل زوجته بسبب خلافات منزلية بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جريمة بشعة بسبب قيام عامل بذبح زوجته نتيجة نشوب خلافات بينهم قام على إثرها بطعنها بسكين حاد ولم يتركها إلا جثة هامدة وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع ربة منزل على يد زوجها بمدينة شبرا الخيمة فى مشاجرة بينهما داخل المنزل.

إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الجريمة وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة ربة منزل ملقاه على الارض داخل منزل بمنطقة السعادة بمدينة شبرا الخيمة بسبب نشوب مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات بينهما تعدى عليها الزوج بسلاح أبيض (سكين) وتم ذبحها ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق