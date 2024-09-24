متأثرا بسعر الأونصة العالمي..ارتفاع أسعار الذهب في مصر عند 3565 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب المحلي مع استمرار الدعم الذي يحصل عليه من سعر أونصة الذهب العالمي التي سجلت أعلى مستوى تاريخي اليوم، هذ بالإضافة إلى الارتفاع التدريجي الذي يشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي يدعم أسعار الذهب المحلي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند 3565 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، بينما قد ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 3565 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3550 جنيه للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى أمس عند 3570 جنيه للجرام.

ويستمر سعر الذهب المحلي في إيجاد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، خاصة مع حيادية العوامل الأخرى التي تؤثر على تحركات سعر الذهب المحلي مثل العرض والطلب وسعر الصرف، وفق تحليل بيليون.

الفترة الحالية تشهد تراجع في حجم الطلب على الذهب المحلي بينما نجد أن سعر صرف الدولار يشهد استقرار وتحركات تدريجية تميل إلى الصعود ولكن دون تأثير ملحوظ على الأسواق وعلى سعر الذهب المحلي .

وعالميا، عادت أسعار الذهب العالمي لتسجل مستويات تاريخية جديدة في ظل تزايد الدعم للذهب من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، أو من تزايد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط "توترات لبنان " والتي تعمل على تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي اليوم عند 3640 دولار للأونصة قبل أن يعود السعر للتداول عند سعر افتتاح جلسة اليوم عند 2627 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل الذهب ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.2%.