كشف تقرير مكتب الإحصاءات في نيجيريا حول "التجارة الخارجية للسلع" عن أهم شركاء التجارة في البلاد من حيث حجم الواردات، حيث شكلت أعلى 5 دول استوردت منها نيجيريا نسبة 59.18% من إجمالي المبالغ التي أنفقتها الدولة على الواردات.
وتصدرت الصين قائمة الشركاء الرئيسيين بحجم واردات بلغ 3،030.33 مليار نيرة، ما يمثل 24.29% من إجمالي الواردات، تلتها بلجيكا في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 1،790.10 مليار نيرة (14.35%).
وجاءت الهند في المرتبة الثالثة بمبلغ 1،059.58 مليار نيرة (8.49%)، بينما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الرابعة بإجمالي واردات قدره 917.84 مليار نيرة (7.36%)، وهولندا في المرتبة الخامسة بقيمة 585.30 مليار نيرة (4.69%).
وأشار التقرير إلى أن واردات نيجيريا من آسيا في الربع الثاني من عام 2024 بلغت 5،580.60 مليار نيرة، مما يمثل 44.74% من إجمالي الواردات.
وخلال نفس الفترة، شكلت الواردات من أوروبا 4،934.03 مليار نيرة (39.56%)، بينما بلغت الواردات من أمريكا 1،337.28 مليار نيرة (10.72%)، ومن أفريقيا 555.48 مليار نيرة (4.45%).
كما كشف التقرير أنه خلال الربع الثاني من عام 2024، بلغ إجمالي السلع التي تداولتها نيجيريا 31،892.46 مليار نيرة، مسجلة انخفاضًا بنسبة 3.76% عن الربع السابق، لكنها حققت زيادة بنسبة 150.39% مقارنة بنفس الفترة في 2023.
العالم
الصين أكبر شريك تجاري لنيجيريا في الربع الثاني من 2024
كشف تقرير مكتب الإحصاءات في نيجيريا حول "التجارة الخارجية للسلع" عن أهم شركاء التجارة في البلاد من حيث حجم الواردات، حيث شكلت أعلى 5 دول استوردت منها نيجيريا نسبة 59.18% من إجمالي المبالغ التي أنفقتها الدولة على الواردات.