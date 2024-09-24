أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع و 691 شاحنة و 119 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع و 403 شاحنة و 101 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع 288 شاحنة و 18 سيارة.
و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر العبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة ، كما تم تداول 2700 طن بضائع و 285شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1000 راكبا بموانيها.
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تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع و 691 شاحنة و 119 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع و 403 شاحنة و 101 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع 288 شاحنة و 18 سيارة.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع و 691 شاحنة و 119 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع و 403 شاحنة و 101 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع 288 شاحنة و 18 سيارة.