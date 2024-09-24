تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع و 691 شاحنة و 119 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع و 403 شاحنة و 101 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع 288 شاحنة و 18 سيارة.

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر العبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة ، كما تم تداول 2700 طن بضائع و 285شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1000 راكبا بموانيها.

