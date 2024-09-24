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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: 143 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية دميتري ليخوفي، اليوم /الثلاثاء/، عن تسجيل ما يصل إلى 143 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي أخر 24 ساعة.
وقال ليخوفي - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - إن الجيش الروسي ضرب مواقع الوحدات الأوكرانية والمراكز السكانية بثلاث ضربات صاروخية باستخدام ثلاثة صواريخ و72 غارة جوية أسقطت 113 قنبلة انزلاقية.
وأضاف أن الروس نفذوا أيضًا 5097 هجومًا مدفعيًا، بما في ذلك 162 هجومًا باستخدام قاذفات صواريخ متعددة، واستخدم 1464 طائرة بدون طيار انتحارية، مشيرا إلى وقوع اشتباكين قتالين بالقرب من بلدة ليبسي القريبة من محور خاركوف الاستراتيجي.
 

أوكرانيا الجيش الروسي