محافظ بني سويف يستعرض المشروعات الخضراء الذكية الفائزة بالمبادرة الوطنية

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" التي يتم تنفيذها للعام الثالث على التوالي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد إجراءً نوعياً وغير تقليدي تنفذه الحكومة، والتي تم إطلاقها في إطار الاستعداد لمؤتمر cop27 الذي افتتحه في نوفمبر الماضي 2022 بمدينة شرم الشيخ ، حيث جسدت المبادرة اتساقاً وتكاملاً تلك الجهود مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر بهدف وضع خريطة على مستوي كل المحافظات للمشروعات الخضراء، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بني سويف في المؤتمر الإقليمي لمحافظات شمال الصعيد ، للإعلان عن المشروعات الفائزة في النسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، بحضورالدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بلال حبش نائب محافظ بني سويف ، الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا ،ومن محافظة بني سويف: نهى محمد مقرر اللجنة التنفيذية ببني سويف ،وليد صالح عضو اللجنة التنفيذية ومقرر لجنة متغيرات المناخ ببني سويف ومسؤولى وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات والبيئة.

واستعرض محافظ بني سويف المشروعات التى قدمتها المحافظة، وهما مشروعات في فئتين :مشروع الفلتر الحيوي الأخضر النانوي ثلاثي المراحل الذكي يعمل علي تحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه صالحة للري"ضمن فئة الشركات الناشئة" ، بجانب مشروع آخر ضمن فئة" المبادرات والمشاركات المجتمعية غير هادفة للربح ، لتحويل ورد النيل وشجر الموز إلى منتجات يدوية حيث يوثر المشروع في تقليل أكاسيد الكربون الناتجة عن حرق ورد النيل وشجر الموز والذي تقدمت به جمعية مصطفى البكرى للتنمية.

في المقابل استعرض محافظ الفيوم ونائب محافظ المنيا عن المشروعات الفائزة عن المحافظتين وما تحققه من حلول واقعية للتحديات المطروحة حاليا للحفاظ على البيئة، والإشارة إلى الأهمية البالغة التى تمثلها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، حيث شهد المؤتمر استعراض أبرز المشروعات الفائزة عن محافظتى الفيوم والمنيا ،كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة عن المحافظات الثلاث و تكريم الفائزين بإهدائهم شهادة تقدير ودرع المبادرة.