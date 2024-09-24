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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

محافظ البحيرة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث سبل التعاون|صور

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استقبلت الدكتورة جاكلين عزار، محافظ البحيرة، كريستيان برجر، سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالديوان العام، لبحث سُبل التعاون، وتفقد توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشية الحرية.

رحبت المحافظ، بسفير الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً على عمق العلاقات الاستراتيجية والتعاون في جميع المجالات التنموية، من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي لمشروعات الصرف الصحي للحد من التلوث، وتوسع خدمات الصرف الصحي بمحافظة البحيرة، والمٌساهمة في رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي لقرى المحافظة.

وأوضح السفير كريستيان برجر، سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، أنّه تم زيارة مشروع منشية الحرية من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة البحيرة، التي يمولها الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية الوعي المجتمعي لترشيد استخدام المياه، والحفاظعليها من التلوث، منوهًا أنّ الدولة المصرية تقوم بمجهودات غير مسبوقة في مجالات تأهيل الترع والري الحديث، ومعالجة المياه، وتأهيل المنشآت المائية، والحماية من أخطار السيول، لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء قامت محافظة البحيرة، جاكلين عزار باهداء سفير الاتحاد الأوروبي درع تذكاري ومجسم زجاجي لحجر رشيد.

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البحيرة بالقاهرة