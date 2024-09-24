محافظ بني سويف يشهد مؤتمر الإعلان عن المشروعات المشاركة بـ"المبادرة الخضراء 3"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المؤتمر الإقليمى لمحافظات شمال الصعيد للإعلان عن المشروعات المتأهلة للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بأحد فنادق الفيوم، بحضور: بلال حبش نائب محافظ بني سويف، الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، ومن بني سويف: نهى محمد مقرر اللجنة التنفيذية ببني سويف، وليد صالح عضو اللجنة التنفيذية ومقرر لحتة متغيرات المناخ ببني سويف ومسؤولى وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات والبيئة.

وفي كلمته، عبر محافظ بني سويف،عن سعادته بالمشاركة “في فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة، الذي يتم تنظيمه بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ضمن سلسلة المؤتمرات التي يتم عقدها تباعاً على مستوى الأقاليم، لعرض المشروعات الفائزة بمحافظات: "بني سويف والفيوم والمنيا”، لإحداث الربط والتكامل بين المشروعات والجهات الممولة، كخطوة جادة وعملية للخروج لحيز التنفيذ.

وتقدم محافظ بني سويف بالشكر لمحافظ الفيوم على الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال، وجهد القائمين على تنظيم المؤتمر؛ ما أسهم في ظهوره المؤتمر بشكل يليق بواحدة من أهم محافظات الإقليم، ويدعم أن تكون محافظات هذا الإقليم في المقدمة ومن أكثر المحافظات استفادة من المبادرة الوطنية، موجهًا الشكر لوزارتي التنمية المحلية والتخطيط على الجهود المميزة والداعمة للمحافظات في هذا الصدد، فضلًا عن تقديم الشكر لفريق عمل محافظة بني سويف، بجانب تقديم التهنئة للمشروعات الفائزة بتلك المرحلة على مستويات المحافظات الثلاث، والتي ستكون خير سفيرلإقليم شمال الصعيد، وتجسد أهميته وقدرته على دعم جهود الدولة في كافة المجالات.

وواصل المحافظ حديثه قائلًا: “منذ تولي مسؤولية المحافظة أدركنا أهمية هذا الموضوع، وتنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء بمواصلة العمل وفق رؤية وخطوات عملية لدعم استراتيجية الدولة المصرية 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمنا بتشكيل لجنة التغيرات المناخية،لتختص بوضع خطة لاستعدادات المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية المحتملة وإعداد المقترحات والإستراتيجيات الخاصة للحد من خطورة تلك التغيرات المحتملة”.

وأسفرت الأجندة المنفذة لأعمال اللجنة، والتي تضمنت عقد العديد من الاجتماعات والعديد من ورش العمل وجهود بحثية وميدانية، التي أسفرت عن نتائج وخطوات هامة، منها: تشكيل فرق بحثية أكاديمية بالجامعات لبحث ورصد وتحليل المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة للحد من آثار التغيرات المناخية، وقيام الوحدات المحلية بحصر المشكلات الأكثر خطورة ذات الصلة بقضية التغيرات المناخية داخل نطاق كل وحدة محلية،علاوة على رصد المشاكل والمخاطر وإحالتها للجامعات لوضع الحلول العلمية للحيلولة دون وقوع كوارث أو أضرار، وابتكار وحدة رصد وإنذار مبكر بالكوارث الطبيعية لاستشراف المستقبل، كمثال سيول قرية سنور وطرق التنبؤ والحد من الآثار الناجمة عنها، وتم إعداد تقرير مفصل من جامعات: بني سويف، النهضة والجامعة التكنولوجية، بالحلول والرؤية العلمية لتلك المشكلات علي أُسس علمية صحيحة.

وأشارالمحافظ إلى أنه ومن خلال سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بمشاركة ممثلي الجهات الشريكة، تم تقييم المشروعات في الدورة الثالثة من المبادرة التي نحن بصددها الآن،وإرسال المشروعات الفائزة منها للجنة الوطنية، وبلغ عدد المشروعات المقدمة على المنصة الخاصة بمحافظة بني سويف 128 مشروعًا، وذلك بواقع 11 مشروعا كبير الحجم، و30 مشروعا ضمن فئة المشروعات المتوسطة، و9 مشروعات مرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، و26 مشروعا فئة الشركات الناشئة، و21 مشروعًا للمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، و32 مشروعًا خاصة بالمرأة.