تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة، تباينها في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.28%، ليصل إلى مستوى 30,937.1 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.29%، ليصل إلى مستوى 38,016.95 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.26%، مسجلًا 13,415.77 نقطة.

بينما ارتفع أيضا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.37%، وصولًا إلى مستوى 2,984.75 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.55%، وصولًا إلى 7,354.85 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.37%، ليصل إلى مستوى 10,455.91 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.79% وصولًا لمستوى 6,182.31 نقطة.