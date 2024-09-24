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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي يجرى اختبارات لـ107 باحثين

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى
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أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن مركز التحول الرقمي مستمر في إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة.

وأشار "عكاوي" إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي لعدد (107) من الباحثين "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" في الدورة رقم (161)

وأشار الدكتور محمد عبدالصبور مدير مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي الى أن المركز يواصل عقد الاختبارات الالكترونية في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة، وبما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي.

وقد شارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.

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