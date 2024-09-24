في يوم تذكاره.. باقة من أقوال بادري بيو عن المسيح ومريم العذراء

تحيي الكنائس اليوم ذكري وفاة القدّيس بادري بيّو، وهو قديس يجسد كل ما هو خارق للطبيعة، من آلامه العجائبية، إلى قدرته على الوجود في مكانين في الوقت نفسه، حيث حصلت العجائب على يده من بلد إلى آخر.
وايضا هو شفيع الخطاة و قاسى العذاب من أجلهم، والذي كان يمضي ست عشرة ساعة يوميا للاستماع إلى الاعتراف، ومواجهة تجارب الشيطان بالإيمان والصلاة وتستعرض “البوابة نيوز” بعض الافكار والتوجيهات من خلال عظاته للمسيحين، وهناك الكثير من الأقوال الشائعة للقديس بادري أبرزها:
- ليكن يسوع لك دومًا، وفي كل شيء، درعًا وسندًا وحياة!
- كل الصلوات صالحة عندما ترافقها النيّة المستقيمة والإرادة الطيبة
- إنّ القلب الطيّب هو دائمًا قوي. يتألّم، لكنه يخبّىء دموعه ويعزّي نفسه متألّمًا لأجل القريب ولأجل الله
- المجد الباطل هو عدوّ خاص للأنفس المكرّسة للرب التي وهبت ذاتها للحياة الروحية. لذا، والحق يُقال إنه سوسة النفس الساعية إلى الكمال. وبتعبير القديسين، إنه “عثّ” القداسة
- مريم هي النجمة التي تنير دربنا وتدلّنا على الطريق الأكيد
- للذهاب الى الآب السماوي، هي تلك المرساة التي عليكم ان تتّحدوا بها أكثر فأكثر وقت التجربة
- الصلاة هي ذوبان قلبنا في قلب الله، فإن كانت مصنوعة جيدًا تؤثر في القلب الإلهيّ وتدعوه ليستجيبنا دائمًا. فلنصلِّ من كلّ قلوبنا فنجعل الله يساعدنا
- لا تتذمَّر أبدًا مِن الإهانات، مِن أيِّ جِهَةٍ أتَت، عندما تتذَكَّر بأنَّ يسوع قد أُشبِعَ مِن حماقاتِ البشَر الّذين قد مَنَّ عليهِم بخيرٍ عمَيم.
- أعذُر الجَميع بمحَبَّةٍ مَسيحيَّةٍ جاعِلاً نُصُبَ عَينيكَ
- مِثالَ المُعَلِّم إلهيّ الّذي عَذَرَ أمامَ أبيهِ حتّى صالِبيه
- ألم تحبَّ الربّ لبعض الوقت؟ ألا تحبّه الآن؟ ألا تتوق إلى حبّه إلى الأبد؟ لذلك، لا تخف! حتى لو اقترفت خطايا هذا العالم كلّها، يقول لك الربّ يسوع: «غُفِرَت لَكَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ لأَنَّكَ أَحْبَبْتَ كَثِيرًا».
- لا يعرف قلب معلّمنا يسوع المسيح سوى الوداعة والتواضع والمحبة. ضع ثقتك بالعناية الإلهية. وكن مطمئنًا بأنّ السماء والأرض قد تزولان، لكنّ عين الربّ لن تتخلّى عنك
- اسجد أمام القربان المقدّس وقدّم حياتك ليسوع الموجود في هذا السرّ العظيم. اجعله أمينًا على جميع احتياجاتك واحتياجات الآخرين. تحدّث إليه باستسلام الأبناء، وافتح قلبك له، وامنحه الحرّية الكاملة ليعمل في حياتك بأفضل السُّبل.
- للشيطان باب واحد فقط يدخل من خلاله إلى نفوسنا، وهو الإرادة. ما من أبواب سرّية تسهّل تسلّله إلينا. والخطيئة ليست خطيئةً إن لم تُرتَكَبْ بكامل الإرادة. وإذا غابت الإرادة، لا تُحتَسَبُ الخطيئة، بل تُعدُّ ضعفًا بشريًّا
- خاطِبْ يسوع بكلماتٍ تنبع من القلب. لا تكتفِ بكلماتٍ تخرج من الشفاه فحسب. في بعض الأحوال، عليك أن تتحدّث مع يسوع بكلماتٍ قلبيّة حصرًا.
- كونوا بُؤَر إيمان ومحبّةٍ، كي يكون المسيح حاضرًا في جماعاتكم، كلّما التأمتم للصلاة، أو للمشاركة في المائدة المقدّسة، تحت إشراف رعاتكم ومرشديكم الروحيّين