تفاصيل مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الـ11

شهد قصر ثقافة الشارقة اليوم الثلاثا، الإعلان عن تفاصيل الدورة الحادية عشر من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، المزمع إنطلاقه في الفترة من الـ 27 سبتمبر الجارى وحتى الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضحت علياء الزعابي، المنسق العام للمهرجان في خلال مؤتمر صحفي تم الإعلان فيه عن تفاصيل تلك الدورة، أن دورة المهرجان هذا العام تتضمن 12 عرضا مسرحيا، تم اختيارهم من بين 34 عرضا من خلال لجنة مشاهدة تكونت من الممثلة لتونسية خليدة الشيباني، الناق المصري محمد مسعد والناقد السوداني عصام أبو القاسم.

وأشارت “الزعابي” إلى أن العروض ستتنافس على عدة جوائز متعلقة بفنيات العرض المسرحي، مثل "الإخراج"، "التمثيل"، و"السينوغرافيا"، وتمنح هذه الجوائز بناءً على تقرير لجنة التحكيم التي تضم المخرج والممثل الإماراتي عيسى كايد، الناقدة المصرية لمياء أنور، المخرج والممثل الأردني زيد خليل، المخرج الإماراتي علي نبيل العامري، والممثل التونسي نصر الدين العبيدي.

وأضافت أن المهرجان ينظم ندوات يومية تقرأ العروض المقدمة في مضامينها وأساليبها، كما سيتاح للجمهور أن يشارك في الحكم على مستوياتها الفنية عبر “الجائزة اليومية لأفضل ممثل من اختيار الجمهور”.

وفي السياق ذاته، أوضحت مريم المعيني رئيس اللجنة الإعلامية أن تلك الدورة ببرنامج ثقافي متنوع، حيث سيتم فيها تكريم الفنان يوسف الكعبي في ليلة الافتتاح تقديرا لعطاؤه الفني المستمر ومساهمته في إثراء المشهد المسرحي، كما ستقام ندوة أمسية حول مساره الفني في الـ 28 من سبتمبر الجارى، بجانب توقيع كتاب يوثق لمحطات تجربته المسرحية.

وأضافت “المعينى” أن الملتقى الفكري المصاحب لهذه الدورة يأتى تحت عنوان «العروض القصيرة ومناهج التدريب المسرحي»، وتنظم جلساته في المركز الثقافي لمدينة كلباء في الـ 29 من سبتمبر، ويقيام بمشاركة نخبة من المتخصصين، وهم الإماراتى فيصل الدرمكي، التونسيان حسام المسعدي ووليد دغسني، المصرية نادين خالد، السورية لينا الرواس، المغربي د. لحسن احسايني، والجزائريان د. يوسف مجقان وعلي عنبتاوي.

أيضا يستضيف المهرجان في الـ 30 من سبتمبر فعاليات الدورة العاشرة من «ملتقى الشارقة للبحث المسرحي»، الذي يعنى باستعراض وإبراز أحدث الرسائل العلميَّة المنجزة في كليات الدراسات العليا المختصة في المجال المسرحي، حيث يسلط الضوء على أحدث الرسائل العلمية في الدراسات المسرحية. وذلك بمشاركة المغربيتان د. صفية معيناوي و د. مريم الركاكنة، الجزائريان د. بلال بوزعيب و د. على كريم، وتدير جلسات الملتقى الباحثتان المسرحيتان المصريتان نهى العلايلي ومروة الجبالي.

وأقيم المؤتمر الصحفي بحضور عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة ورئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح ومدير المهرجان، ويقام المهرجان تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتقام فعالياته في المركز الثقافي لمدينة كلباء.

وجدير بالذكر أن مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة تأسس على يد دائرة الثقافة عام 2012 بهدف دعم ورعاية المواهب المسرحية وصقل إمكاناتها وتقديمها للمشهد؛ بالعديد من الفعاليات الفنية والفكرية، بمشاركة أسماء محلية وعربية.