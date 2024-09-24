ads
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. خبير مكافحة المنشطات: الإفراط في استخدام المكملات الغذائية يؤدي لتوقف القلب

مكملات غذائية
مكملات غذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أسامة غنيم، خبير مكافحة المنشطات الدولي، إن المكملات الغذائية تنقسم إلى 3 أنواع، أولهم يتم تصنيعه في مصانع عالمية موثوقة لكن تكمن المشكلة في أنه يمكن تخزينه على القلب والكبد أو الكلى، مشيرًا إلى أن ثاني أنواع المكملات الغذائية قد يحتوي على بعض الهرمونات الذكورية مما قد تتسبب في ظهور الكثير من حبوب الشباب على مناطق متفرقة من الجسم، وقد تعرض الشخص أيضا لخطر الإصابة بمرض السرطان والعقم.

وأضاف "غنيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن خطر النوع الثاني من المكملات الغذائية على الإناث يكمن في إمكانية التلاعب بالهرمونات مما قد يُظهر بعض الصفات الذكورية على الأنثى، ذاكرا أن الهرمونات قد تؤدي لخطر توقف القلب إذا تم استخدامها بصورة مفرطة وغير صحيحة.

وتابع، أن النوع الثالث للمكملات الغذائية هو النوع الذي يتم انتاجه في مصانع مجهولة الهوية ويكون غير مطابق للمعايير، مشيرا إلى أن النتيجة الحتمية التي تنتج عن الاعتماد على هذا النوع من الفيتامينات هو الإصابة بالسرطانات، ناصحًا بتجنب تلك الأنواع من المكملات الغذائية والاعتماد على النوادي الرياضية بصورة أكبر لتحقيق الهدف المرجو بصورة طبيعية دون التعرض لخطر الإصابة لأي من الأمراض التي قد تنتج عن استخدام الفيتامينات.

مكافحة المنشطات الدولي المكملات الغذائية السرطان الهرمونات توقف القلب الفيتامينات