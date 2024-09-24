رئيس جامعة سوهاج: أنشطة مختلفة بمبادرة بداية تمتد لـ100 يوم في ملاعب الجامعة

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إننا كنا في احتياج للمبادرة الرئاسة بداية، وذلك بعد التنمية التي شهدتها مصر منذ 2014، وهذه التنمية شاملة تشمل كل فئات وطوائف الشعب المصري.

وأضاف "النعماني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء، أن الجامعات المصرية بها الشباب القادر والقوي الذي من المفترض أن يعد إعداد جيد لحمل الراية في المستقبل، موضحًا أن هذه المبادرة طيبة تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أعطى تعليمات للمشاركة في هذه المبادرة بشكل جيد.

وتابع، أن وزير التعليم العالي وجه الجامعات بالمشاركة الفعالة في مبادرة بداية، متابعا: المبادرة تمتد لمدة 100 يوم وقمنا بتقسيمها إلى أنشطة مختلفة في ملاعب جامعات سوهاج.

وأردف، رئيس جامعة سوهاج، أنه تم إطلاق قوافل طبية تجوب قرى المحافظة، بالإضافة إلى التنسيق مع حياة كريمة، من أجل المشاركة الفعالة في تلك المبادرة.