فى إطار مبادرة بداية.. جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية الحصة مركز طوخ

واصلت جامعة بنها تنظيم القوافل المختلفة بقرى المحافظة، وذلك في إطار"مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث نظمت كلية الطب البيطري بإشراف الدكتورة أماني عباس كلية الطب البيطري، والدكتور أشرف عواد وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية قافلة بيطرية بقرية الحصة بمشاركة الأطباء البيطريين بالمستشفى البيطرى التعليمى بالكلية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم بأقسام " الجراحة والتخدير والأشعة - طب الحيوان – التوليد والتناسل والتلقيح الإصطناعي - أمراض الطيور والأرانب".

وقامت القافلة بالكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد ٦٠ حالة عجول، و ٣٥ حالة أغنام وماعز، ٦ حالات دواب، ١٠٠ حالة سونار، و٧ حالات جراحة، و٥ عينات تحاليل، و ٤٠٠٠ حالة دواجن.