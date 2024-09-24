وزير الخارجية: رعاية المصريين بالخارج أولوية قصوى

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن رعاية المصريين بالخارج هي الأولوية القصوى للسياسة الخارجية المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتقديم خدمات قنصلية سريعة وبشكل فوري.

وقال عبد العاطي في حواره لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن هناك جهدًا كبيرًا نبذله للعمل على رقمنة كافة العمليات القنصلية حتى يتم إنجازها بشكل فوري وسريع، كما أن هناك مبادرات كثيرة لرعاية أبناء الجالية المصرية وهناك تعليمات واضحة لكافة البعثات والسفراء والقناصل بإعطاء الأولوية الكبرى لمصالح المصريين.

وتابع أنه في كل دولة يزورها خارج مصر يتشرف بمقابلة أبناء الجالية، كما التقي النخبة الموجودة بواشنطن، مؤكدًا على الاستمرار في هذا الدور.