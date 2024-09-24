بعد توقف 14 عاما.. بدء العمل بمشروعات الصرف الصحي بأسوان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان أنه تنفيذًا للوعود المتعلقة بالبدء في استكمال أعمال مشروع إدخال منظومة الصرف الصحي لقرى أبو الريش بحري وقبلي، أحد المشروعات المتعثرة والمتوقف العمل فيه منذ عام 2010، حيث بدأت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكليفات من الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبإشراف من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة في هذا المشروع الحيوي من خلال الدفع بالمعدات والمستلزمات الفنية لخدمة أهالى هذه القرى.

استكمال مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية الرقبة

ولفت المحافظ إلى أنه بالتوازي مع ذلك سيتم البدء في استكمال مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية الرقبة التابعة لمركز دراو ضمن مشروع صرف صحي بنبان حيث ستبدأ الأعمال في محطات الرفع والشبكات والإنحدار، وكذا محطة المعالجة بطاقة 7/10 ألف م3 يوم، وبأطوال 23 كم بالرقبة، و50 كم ببنبان، وهو ما يعكس حرص أجهزة الدولة التي تعمل بروح الفريق الواحد في ملحمة من التكاتف والتكامل من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وتلبية المطالب الجماهيرية من خلال تسخير كافة الامكانيات لتوفير حياة كريمة لهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا، وهو ما يتم على أرض الواقع بتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي ظل متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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