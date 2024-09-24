آثار قبلة بعنق فتى تسبب فضيحة في عالم التزلج بكوريا الجنوبية

فشلت المتزلجة الكورية لي ها إن والحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم في استئناف قرار إيقافها لمدة ثلاث سنوات بتهمة التحرش الجنسي وفقا لما نشرته صحيفة Naver الكورية.

وفي التفاصيل، وجدت لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الكورية أن العقوبة مقبولة وأيدتها رافضة استئناف المتزلجة البالغة 19 عاما؛ ما أحدث فضيحة في عالم التزلج على الجليد بكوريا الجنوبية هذا العام بعد أن تم إيقاف متزلجتين عالميتين لفترة طويلة بقرار من الاتحاد الوطني بسبب السلوك غير الأخلاقي وتوجيه اتهامات بإغواء قاصر.

وتعود الحادثة إلى شهر مايو الماضي عندما نظم الكوريون معسكرا تدريبيا لمدة أسبوعين لأفضل رياضييهم في إيطاليا ضمن إطار الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية في ميلانو التي ستقام خلال عامين.

وعند العودة فتح الاتحاد الكوري قضية تأديبية ضد اثنتين من المتزلجات اللتين تم القبض عليهما وهما تشربان المشروبات الكحولية و لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد واتهمت الفتاتين لي هاي إن البالغة 19 عاما ويو يونغ البالغة 20 عاما بالفجور.

واتهمت المتزلجة على الجليد لي ها إن باغتصاب متزلج مبتدئ مينكيو سو يبلغ من العمر 15 عاما بعد أن دعته إلى مسكن فريق السيدات وأقنعته بالقوة بممارسة الجنس قبل أن يهرب الأخير ويشتكي للكادر الإداري وعلى عنقه علامة قبلة ليتم استبعادها عن نشاطات الاتحاد لمدة ثلاث سنوات.

ودافعت المتزلجة عن نفسها بأنهما على علاقة سابقة لكنها انفصلت عنه في أكتوبر 2023 قبل أن يقترح الشاب تجديد علاقتهما و لكن المجني عليه نفى الأمر وأكد تعرضه للأذى النفسي.

ولم تشارك يو المتزلجة الأخرى بالفعل لكنها قامت بالتقاط صور للعملية دون موافقة الأطراف المعنية لتعاقب بالحرمان لمدة عام.

فيما أفلت المتزلج الشاب من الإيقاف لمدة عام والاكتفاء بالتوبيخ بسبب انتهاكه القواعد والتواجد في مسكن الفتيات.