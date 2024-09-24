الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة ولا فرص لسقوط الأمطار على جميع المحافظات.. فيديو

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المعروف أن الجزء الأول من فصل الخريف تكون درجات الحرارة فيه معتدلة بشكل كبير، خاصة خلال الساعات الباكر وساعات النهار لا تكون درجات الحرارة مرتفعة بشكل كبير.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن خلال هذه الفترة وحتى نهاية الأسبوع الحالي تتراوح درجات الحرارة ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية كدرجة حرارة عظمى، كما أن محافظات جنوب الصعيد تسجل أعلى درجة حرارة فيه 37 درجة مئوية.

وتابع، أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل عادل للانخفاض والاعتدال والصغرى على القاهرة بدأت تسجل من 22 إلى 23 درجة مئوية، موضحة أن هناك بعض نسمات وهبات الرياح الخفيفة التي تلطف الأجواء بشكل كبير، وذلك نتيجة تأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد اي فرص لتساقط الأمطار على المحافظات اليوم، متابعا: مع بداية الأسبوع القادم ستتعرض البلاد لمرتفع جوي، سيعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سرعات الرياح على البحر المتوسط معتدلة بشكل كبير، لذلك ارتفاع الأمواج معتدلة، محذرا من ارتفاع امواج البحر الأحمر، وضرورة توخي الحذر.