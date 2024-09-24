السفيرة الأمريكية تهدي مكتبة مصر العامة 600 كتاب من مقتنيات المركز الثقافي

استقبل السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى، خلال زيارتها لمكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، ورافقها كل من أربي خاشتريان، مدير المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة، وعلا عبد العزيز، رئيس الخدمات المعلوماتية في المركز، ودونا ويس أخصائي المشاركة العامة الإقليمية في المساحة الأمريكية بشمال أفريقيا.

جاء ذلك بحضور أشناديل حلمي الثاني، عضو مجلس الإدارة، ورانيا شرعان، مديرة المكتبة، والدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة، وإيمان حلمي، مدير المكتب الفني.

وعلى هامش الزيارة أهدت السفيرة الأمريكية مكتبة مصر العامة، مجموعة كتب من مقتنيات المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة، وبلغ عددها ما يقرب من 600 إصدار في مجالات المعرفة بشكل عام من بينها «الشعر- التاريخ- الأدب- الثقافة الأمريكية».

ورحب السفير الريدي بسفيرة أمريكا والوفد المرافق لها في زيارتها لمكتبة مصر العامة، موضحًا أن الزيارة تؤكد على عمق العلاقات الثقافية بين البلدين والتبادل الثقافي والمعرفي بينهم في العديد من المجالات المختلفة، مقدمًا الشكر إلى سفيرة أمريكا على إهدائها لمجموعة الكتب إلى المكتبة، مثمنًا على دورها في التعاون الثقافي مع المكتبة.

وأكد السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، على أهمية التعاون الثقافي بين البلدين متمثلا في مكتبة مصر العامة والسفارة الأمريكية بالقاهرة، لافتًا إلى أن العمل الثقافي رابط بين الشعوب المختلفة.

وأعربت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى، عن سعادتها بزيارة مكتبة مصر العامة، مشيدةً بالدور الثقافي الذي تقدمه لرواده من الكبار والصغار، مؤكدةً أن مكتبة مصر العامة تعد منارة ثقافية عالمية تسير على خطى المكتبات العالمية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول الأوروبية.

وتحدثت السفيرة عن امكانية التعاون الثقافي مع المكتبة في المجالات الإلكترونية وتعليم اللغة الإنجليزية، وغيرها من المجالات التي تخدم رواد المكتبة، معربةً عن سعادتها بمشاركة 5 من قيادات مكتبات مصر العامة في برنامج التدريبات السنوية التي تنظمها السفارة الأمريكية، مؤكدةً أن البرنامج سيتيح لهم زيارة أحدث المكتبات الأمريكية، والتعرف على كيفية استفادة المجتمعات من تلك المكتبات، والدور الذي تلعبه.

وتفقدت السفيرة قاعات المكتبة، واطلعت على محتوياتها من كتب، وقامت رانيا شرعان بشرح لها محتويات المكتبة وما تقدمه من أنشطة متنوعة للجمهور، وحصلت السفيرة الامريكية على عضوية مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، واستعارة 4 كتب من مقتنيات المكتبة.