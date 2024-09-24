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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أشقاء، ومعتقلون سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان مشترك - بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة نابلس، فيما توزعت بقيتها على محافظات: جنين، ورام الله، والخليل، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات في حق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف و900 مواطن من الضفة بما فيها القدس.
 

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين