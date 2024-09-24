رئيس باكستان: نتطلع إلى توطيد أواصر الصداقة مع السعودية

أكد الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، أن بلاده تتطلع إلى توطيد أواصر الصداقة، وتعزيز سبل التعاون مع المملكة العربية السعودية.

وقال زرداري - حسبما ذكر راديو باكستان اليوم الثلاثاء، في نشرته الناطقة بالإنجليزية - في كلمة له بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمملكة، إن باكستان ملتزمة بمواصلة تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجالات الاقتصاد والتجارة والدفاع والثقافة والتعليم.

بدوره، قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن البلدين سيواصلان العمل معا لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في دول المنطقة، مشيدا بدور المملكة العربية السعودية في ترسيخ قيم التسامح والعدل والمساواة والسلام في العالم أجمع.