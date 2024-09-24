ads
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مطران المنوفية يلقي كلمة روحية بنهضة الأنبا برسوم في المعصرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقي الأنبا بنيامين مطران المنوفية، وكل توابعها في اليوم الـ١٧ من نهضة الأنبا برسوم بديره بالمعصرة، الكلمة الروحية، وكانت الكلمة عن (الصبر)، حيث تأمل نيافته في الآية "فرِحينَ في الرَّجاءِ، صابِرينَ في الضّيقِ، مواظِبينَ علَى الصَّلاةِ" (رو١٢: ١٢).

وكان في استقباله نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان، والمعصرة، وتوابعها، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم، مع لفيف من كهنة الإيبارشية.

وشارك في احتفالية اليوم خورس شمامة، وكورال كنيسة العذراء أم النور، مارمرقس الرسول بكفر العلو .. مع كهنة الإيبارشية بصلوات العشية، بالاشتراك مع خورس شمامسة الدير... وعرض باقة من التراتيل الروحية بحضور شعب الإيبارشية.

أسقف حلوان والمعصرة الانبا بنيامين مطران المنوفية الأنبا برسوم الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصر حضور