مطران المنوفية يلقي كلمة روحية بنهضة الأنبا برسوم في المعصرة

ألقي الأنبا بنيامين مطران المنوفية، وكل توابعها في اليوم الـ١٧ من نهضة الأنبا برسوم بديره بالمعصرة، الكلمة الروحية، وكانت الكلمة عن (الصبر)، حيث تأمل نيافته في الآية "فرِحينَ في الرَّجاءِ، صابِرينَ في الضّيقِ، مواظِبينَ علَى الصَّلاةِ" (رو١٢: ١٢).

وكان في استقباله نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان، والمعصرة، وتوابعها، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم، مع لفيف من كهنة الإيبارشية.

وشارك في احتفالية اليوم خورس شمامة، وكورال كنيسة العذراء أم النور، مارمرقس الرسول بكفر العلو .. مع كهنة الإيبارشية بصلوات العشية، بالاشتراك مع خورس شمامسة الدير... وعرض باقة من التراتيل الروحية بحضور شعب الإيبارشية.