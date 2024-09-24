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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصحة تعلن حصول 3 مستشفيات على شهادة اعتماد الجودة من GAHAR

د مها ابراهيم رئيس
د مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن حصول ٣ مستشفيات تابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات التي حصلت على الاعتماد هي مركز الكبد والجهاز الهضمي بههيا بالشرقية حيث حصل على الاعتماد الكلي كأول مركز يحصل على الاعتماد الكلي من المستشفيات التابعة للأمانة، كما حصل مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط على الاعتماد المبدئي، وحصل مركز أورام دار السلام على الاعتماد المبدئي للسنة الثانية على التوالي ولمدة عام.

من جانبها لفتت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى أنه باعتماد المستشفيات الثلاث، يصبح إجمالي عدد المستشفيات والمراكز الحاصلة على الاعتماد ١٦ مستشفى، لافتة إلى أن أمانة المراكز الطبية المتخصصة تعمل وفق خطة متكاملة للتحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية المقدمة، وفق معايير الجودة الوطنية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمعتمدة دولياً من الإسكوا، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية متميزة في جميع المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة والتي تغطي معظم محافظات الجمهورية.

اعتماد GAHAR أعلنت وزارة الصحة والسكان GAHAR الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الرقابة الصحية المراكز الطبية المتخصصة امانة المراكز الطبية المتخصصة جودة الرعاية الصحية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة لمراكز الطبية المتخصصة مركز القلب والجهاز الهضمى مركز أورام دار السلام وزارة الصحة والسكان