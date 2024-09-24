المطران عطا الله حنا: قلوبنا مع لبنان في هذه الأوقات العصيبة

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الثلاثاء، إننا في الوقت الذي فيه يتعرض شعبنا في غزة الابية لهذا العدوان الغاشم نلاحظ أن الأحبة في لبنان يتعرضون لعدوان مماثل أدى الى ارتقاء عدد من الشهداء ناهيك عن الدمار والخراب .

وتابع، اننا ومن القدس نبعث برسالة التضامن والتعاطف مع أخواتنا اللبنانيين الذين يعانون من هذه الحرب وكل لبنان يعاني من هذه الحرب وقد توحد اللبنانيون جميعا في رفضهم لهذا العدوان ونحن بدورنا في القدس نطالب بوقف هذا العدوان وفي الحروب من يدفعون الثمن انما هم المدنيون بنوع خاص وخاصة الاطفال.

واختتم قائلا، نصلي من أجل لبنان في هذه الاوقات العصيبة ونسأل الله ان يتحنن بنا وان يرأف بأبناءه لكي يبلسم جروحهم ويشفي جرحاهم ولكي تتوقف هذه الحرب العدوانية والهمجية.