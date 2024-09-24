ads
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المطران عطا الله حنا: قلوبنا مع لبنان في هذه الأوقات العصيبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال  المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الثلاثاء، إننا في الوقت الذي فيه يتعرض شعبنا في غزة الابية لهذا العدوان الغاشم نلاحظ أن الأحبة في لبنان يتعرضون لعدوان مماثل أدى الى ارتقاء عدد من الشهداء ناهيك عن الدمار والخراب .

وتابع، اننا ومن القدس نبعث برسالة التضامن والتعاطف مع أخواتنا اللبنانيين الذين يعانون من هذه الحرب وكل لبنان يعاني من هذه الحرب وقد توحد اللبنانيون جميعا في رفضهم لهذا العدوان ونحن بدورنا في القدس نطالب بوقف هذا العدوان وفي الحروب من يدفعون الثمن انما هم المدنيون بنوع خاص وخاصة الاطفال.

واختتم قائلا، نصلي من أجل لبنان في هذه الاوقات العصيبة ونسأل الله ان يتحنن بنا وان يرأف بأبناءه لكي يبلسم جروحهم ويشفي جرحاهم ولكي تتوقف هذه الحرب العدوانية والهمجية.

الأوقات العصيبة الحرب العدوانية العدوان الغاشم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس