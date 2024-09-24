وزير الخارجية: لا بد من وجود آليات لمعالجة أزمة المديونية للدول متوسطة الدخل

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الدولة المصرية لديها رؤية تتعلق بأهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية وإتاحة مزيد من التمويل الميسر للدول النامية، مشيرًا إلى أن هناك أهداف للتنمية المستدامة ولا بد من دعم الدول النامية ماليا لمساعدتها على تنفيذ هذه الأهداف.

وقال "عبد العاطي" في حواره لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، إنه لا بد من وجود آليات لمواجهة أزمة المديونية للدول منخفضة الدخل وهناك أيضا الدول متوسطة الدخل من بينها مصر وغيرها لديها رؤية بأهمية أن تكون هناك آليات لمعالجة أزمة المديونية للدول متوسطة الدخل.

وأوضح، أنه لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية دون أن يكون هناك أمن واستقرار، كما لا يمكن أن يكون هناك استقرار مستدام وأمن مستدام، لذلك فهناك ارتباط وثيق بين قضايا الأمن والسلم من ناحية وقضايا التنمية، وهو رؤية مصر.