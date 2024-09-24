الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد بداية من الأسبوع المقبل

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إنه بداية من الأسبوع المقبل ستتعرض البلاد لمرتفع جوي، سيعمل على ارتفاع درجات الحرارة مجددًا.

وأضاف خلال مداخلته هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة "الأولى"، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري وحالة الطقس، لافتًا إلى أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية معتدلة بشكل كبير، حيث إن درجات الحرارة تتراوح ما بين 32 و33.

وأوضح عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ليلا عادت للانخفاض والاعتدال، بالإضافة إلى وجود نشاط خفيف للرياح، وذلك نتيجة تأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مؤكدًا أنه لا يوجد أي فرص لتساقط الأمطار على المحافظات اليوم، مشيرًا إلى أن سرعات الرياح على البحر المتوسط معتدلة بشكل كبير، لذلك ارتفاع الأمواج معتدلة، محذرا من ارتفاع أمواج البحر الأحمر، وضرورة توخي الحذر.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد، اليوم الثلاثاء، طقسًا مائلًا للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، وأشارت الهيئة إلى أن اليوم يشهد، شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

تشهد العديد من المناطق حول العالم استمرارًا ملحوظًا في ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل درجات حرارة قياسية تؤثر سلبًا على البيئة والحياة اليومية.

ووفقًا لتقارير الأرصاد الجوية، شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا في متوسط درجات الحرارة العالمية، ما يعكس تداعيات التغير المناخي المتزايدة، ويرجع هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الانبعاثات الغازية الناتجة عن الأنشطة البشرية، والتي تؤدي إلى زيادة تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري، وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتكيف مع هذه التغيرات، تتزايد المطالبات العالمية باتخاذ خطوات فاعلة للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.