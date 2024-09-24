أوكرانيا: مقتل وإصابة 20 شخصًا في غارات روسية على منطقة دونيتسك

أعلن فاديم فيلاشكين، رئيس إدارة منطقة دونيتسك، أن القوات الروسية قتلت اثنين وأصابت 18 من سكان المنطقة على مدار اليوم الماضي.

وقال فيلاشكين في بيان اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: قتل شخصان من سكان منطقة دونيتسك: في كراماتورسك وأوداتشني. وأصيب 18 شخصا آخرين أمس".

وأضاف أن العدد الإجمالي لضحايا الجيش الروسي في منطقة دونيتسك (2773 قتيلا و6127 جريحا) لم يأخذ في الاعتبار الخسائر في منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في غارات جوية شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

