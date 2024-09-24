الأنبا عمانوئيل يشهد احتفالات ختام الأنشطة الصيفية وتكريم خريجي رعية مارجرجس بالأقصر

شهد الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، احتفالات ختام الأنشطة الصيفية، وتكريم خريجي المرحلتين الثانوية، والجامعية، برعية الشهيد العظيم مارجرجس، بالأقصر، وذلك بنادي القديس باخوميوس الإيبارشي، بجوار المطرانية، بالأقصر.

وقدم أبناء الكنيسة عدة فقرات فنية هادفة، وكذلك فريق التسبيح من الأطفال، والشباب، كما قدمت الكنيسة الهدايا لأبنائها المشاركين في مسابقة الكتاب المقدس بجميع المراحل (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، والخدام).

وفي ختام الحفل، قدم المطران الشّكر القمص أثناسيوس حنين، والأب يوحنا معطي، راعيي الكنيسة، والشماس الإكليريكي تامر الشايب، وكذلك الأخوات الراهبات، على جميع المجهودات المبذولة.