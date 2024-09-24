محافظ الشرقية: الانتهاء من تركيب 150 وصلة مياه بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة مساعدة للأعمال الخيرية في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.

ومن جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة مساعدة للأعمال الخيرية لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بمركز ومدينة الحسينية وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الانتهاء من توصيل 150 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى (أبو عياد - المناجاة الصغرى - بحر البقر) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات والهمم، وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.