مقتل طفلين وأمهما في انهيار مبنى بنابولي في انفجار في أنابيب الغاز.. فيديو

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، مقطع فيديو، لآثار الدمار الناتج عن انهيار مبنى مكون من طابقين في بلدة سافيانوا، بمقاطعة نابولي جنوب في إيطاليا في انفجار أنابيب الغاز.

ويظهر الفيديو، آثار الدمار الناتج عن انهيار المبنى في مقاطعة نابولي جنوب إيطاليا، ما أسفر عن مقتل شقيقين صغيرين وامرأة، ودفن امرأة أخرى تحت الأنقاض.

وأفاد رجال الإطفاء عبر قناتهم الرسمية على تليجرام أن الانهيار نجم على الأرجح عن انفجار غاز، وقد عثر المنقذون على جثتي طفلين، بينما عُثر لاحقًا على جثة سيدة، كما تم العثور على شقيقهما في ربيعه الثاني على قيد الحياة، بينما أودع الأب بالمستشفى، حيث وُصِفت حالته بأنها خطيرة.